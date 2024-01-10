"Зенит" сел на бразильскую иглу и слезать с нее не собирается. Если есть возможность покупать средних, так скажем, по мировым меркам игроков из Бразилии, их будут покупать. Плюс это хорошая коммерческая история. Не для клуба, а для тех, кто этим занимается - получает проценты, комиссионные и так далее. За этих людей можно только порадоваться", — заявил Канищев.
Зв первую неделю января "Зенит" подписал уже трех бразильцев. Состав команды пополнил вингер "Коринтианса" Педро, о трансфере которого было объявлено заранее, а также обладатель Кубка Либертадорес в составе "Флуминенсе" Нино и чемпион Бразилии в составе "Палмейраса" Артур.
Полузащитник Артур стал 11-м латиноамериканцем в составе "Зенита". Прямо сейчас в команде. Прямо сейчас в команде 2 колумбийца (Барриос, Кассьера) и 9 бразильцев (Нино, Родригао, Сантос, Ду Кейроз, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Педро и Артур). Также на контракте с "Зенитои" находится натурализованный из Бразилии россиянин Марио Фернандес и защитник Роберт Ренан, выступающий на правах аренды за "Интернасьонал".
Источник: "РБ Спорт"
Канищев: "Зенит" сел на бразильскую иглу и слезать не собирается
Экс-игрок "Зенита" Александр Канищев прокомментировал работу "сине-бело-голубых" на трансферном рынке.
Фото: "Чемпионат"