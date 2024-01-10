"Зенит" не первый сезон делает упор на футболистов из Бразилии. Наверное, они просто покупают готовых игроков и закрывают необходимые позиции. Я бы не сказал, что клуб неудачно ведет себя на трансферном рынке, если исходить из результатов, ведь практически все бразильцы вписываются в команду и приносят победы. Болельщики шутят, что Семаку пора начинать учить португальский? Они в какой-то степени правы." - заявил Деменко.
В зимнее трансферное окно санкт-петербургский "Зенит" уже подписал троих бразильцев. Новичками команды стали вингеры Педро из "Коринтианса" и Артур из "Палмейраса", а также экс-защитник "Флуминенсе" Нино. Всего на контракте с "Зенитом" 11 бразильцев (с учетом Марио Фернандеса и Роберта Ренана) - это рекорд РПЛ по количеству легионеров из одной страны.
Экс-главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в бытность наставником донецкого "Шахтера" выучил португальский язык, поскольку клуб также специализировался на подписании молодых футболистов из Бразилии.
Источник: "РБ Спорт"
Деменко - о трансферах "Зенита": Семаку пора учить португальский язык
Футбольный эксперт Максим Деменко высказался о влиянии большого количества бразильцев на "Зенит".
Фото: "Чемпионат"