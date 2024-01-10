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Бубнов: "Динамо" нужно усиление на позицию правого защитника

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Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением относительно позиций московского "Динамо", требующих усиления.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Личка практически не ошибается в трансферах, поэтому "Динамо", скорее всего, качественно усилится в зимнюю паузу. "Бело-голубым" нужно точечное усиление на позицию правого защитника. Также не помешает ещё один нападающий для конкуренции с Тюкавиным. Для ротации можно поискать опорника", - цитирует Бубнова источник.

Чешский специалист Марцел Личка тренирует "Динамо" с лета 2023-го года. Под его руководством в текущем сезоне команда набрала 32 очка в 18-ти турах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание "Динамо" от лидирующего "Краснодара" составляет 6 очков. "Зенит", занимающий второе место в РПЛ имеет в своем активе на 4 очка больше.

Источник: "SportBox"

Динамо Бубнов Личка
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