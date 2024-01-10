Со слов Антона Фетисова, занимающего должность директора РПЛ по маркетингу и коммуникациям, полузащитник Ильзат Ахметов, перешедший недавно из "Краснодара" в "Зенит", не получит две медали по итогам сезона. Сообщается, что регламент РПЛ предусматривает награждение медалями тех футболистов трех лучших команд сезона, которые связаны действующими контрактами с клубами.
Соответственно, Ахметов получит только одну медаль даже при условии, если и "Зенит", и "Краснодар" финишируют в тройке. В текущем сезоне Ахметов провел 15 матчей за "Краснодар". На его счету 2 забитых гола.
"Краснодар" и "Зенит" по итогам первой части сезона занимают 1-е и 2-е места соответственно. В активе "горожан" 38 очков после 18-ти туров. "Сине-бело-голубые" в тех же 18-ти турах набрали 36 очков. Ахметов перешел из "Краснодара" в "Зенит", по сообщениям СМИ, за 100 миллионов рублей.
Источник: "РБ Спорт"
Антон Фетисов: Ахметов не получит две медали после трансфера из "Краснодара" в "Зенит"
Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов заявил, что новичок "Зенита" Ильзат Ахметов не сможет получить две медали по итогам сезона РПЛ, если "Краснодар" и "Зенит" завершат сезон во главе таблицы.
Фото: официальный сайт "Краснодара"