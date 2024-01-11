"Крайне тяжелые сборы Лички - это правда. Действительно так. Морально пока к ним не готов. Тренер уже рассказал нам, как это все будет проходить. В чем заключается сложность? Все увидите", - цитирует Тюкавина "Чемпионат".
Напомним, бывший главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка возглавил столичное "Динамо" минувшим летом. Под руководством чешского специалиста "бело-голубые" провели 24 матча, в которых одержали 12 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения. По итогам осенней части РПЛ "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Москвичи на данный момент отстают от лидирующего "Краснодара" на шесть баллов.
Тюкавин: морально пока не готов к крайне тяжелым сборам Лички
Форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин признался, что не готов к сборам под руководством главного тренера Марцела Лички.
Фото: "СЭ"