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"РБ Спорт": Глушаков поедет на сбор вместе с "Ростовом"

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Экс-хавбек "Спартака" Денис Глушаков поедет на первый сбор "Ростова".
Фото: "СЭ"
По информации "РБ Спорт", бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков обратился к главному тренеру "Ростова" Валерию Карпину с просьбой дать возможность поработать на сборе и набрать форму перед возобновлением сезона 2023/2024. Сообщается, что клуб пошел навстречу игроку и хавбек отправится на первый сбор ростовчан в ОАЭ.

Напомним, Глушаков защищает цвета костромского "Спартака". В нынешнем сезоне футболист сыграл 7 матчей во Второй лиге, в которых отдал одну голевую передачу.

Глушаков Ростов
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