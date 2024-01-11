— Я их еще не видел, поэтому что-то конкретное сказать про ребят не могу. Но не сомневаюсь, что они помогут в выполнении наших целей. Это самое главное.
Ранее стало известно о том, что петербургский “Зенит” получил сразу четырех новых новых футболистов. Сине-бело-голубые подписали защитника Нино, нападающих Артура и Педро, а также хавбека Ильзата Ахметова.
Напомним, “Зенит” за 18 туров набрал 36 очков, расположились на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: “Матч ТВ”
Караваев – о новичках “Зенита”: не сомневаюсь, что они помогут в выполнении наших целей
Защитник “Зенита” Вячеслав Караваев высказался о новичках сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"