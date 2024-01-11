По словам бывшего одноклубника футболиста «Реала Сосьедад», ему непонятны негативные обсуждения выступлений Арсена в составе испанского клуба.
«Критика со стороны – почему? Люди сидят у себя дома и любят обсуждать других», – передает слова Игоря «РБ Спорт».
Кроме того, голкипер поделился своим мнением по поводу отъезда игрока сборной России. По его словам, Арсен сделал правильный шаг. Лещук надеется, что у Захаряна в дальнейшем улучшатся спортивные показатели.
«Пока играет мало, но, может, дальше получится лучше», – резюмировал Игорь.
Напомним, что Захарян перешел из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. В нынешнем сезоне россиянин появился в составе испанской команды в 12 встречах Ла Лиги.
Лещук - о критике Захаряна: люди любят обсуждать других
Голкипер столичного «Динамо» Игорь Лещук поделился своим комментарием относительно критики в адрес полузащитника Арсена Захаряна.
Источник: РПЛ