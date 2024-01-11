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Дзюба – о назначении Слуцкого в “Шанхай Шэньхуа”: главное, чтобы ему было хорошо

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Нападающий московского “Локомотива” Артем Дзюба прокомментировал назначение российского специалиста Леонида Слуцкого на пост главного тренера “Шанхай Шэньхуа”.
Фото: "Матч ТВ"
– Конечно, у Слуцкого все получится. Как оцениваю вариант с “Шанхаем”? Супер! Главное, чтобы ему было хорошо, – приводит слова Дзюбы “Чемпионат”.

Ранее стало известно о том, что Леонид Слуцкий стал главным тренером “Шанхай Шэньхуа”. Российский специалист подписал контракт с клубом из Китая до декабря 2024 года. Отметим, что это третий зарубежный клуб для Слуцкого в карьере. До этого Леонид Викторович работал в “Халл Сити” (Англия) и “Витессе” (Нидерланды).

Локомотив Дзюба Шанхай Шэньхуа Слуцкий
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