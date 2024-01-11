– Конечно, у Слуцкого все получится. Как оцениваю вариант с “Шанхаем”? Супер! Главное, чтобы ему было хорошо, – приводит слова Дзюбы “Чемпионат”.
Ранее стало известно о том, что Леонид Слуцкий стал главным тренером “Шанхай Шэньхуа”. Российский специалист подписал контракт с клубом из Китая до декабря 2024 года. Отметим, что это третий зарубежный клуб для Слуцкого в карьере. До этого Леонид Викторович работал в “Халл Сити” (Англия) и “Витессе” (Нидерланды).
Дзюба – о назначении Слуцкого в “Шанхай Шэньхуа”: главное, чтобы ему было хорошо
Нападающий московского “Локомотива” Артем Дзюба прокомментировал назначение российского специалиста Леонида Слуцкого на пост главного тренера “Шанхай Шэньхуа”.
Фото: "Матч ТВ"