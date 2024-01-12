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Форвард "Зенита" Сергеев - о том, как провел отпуск: поддерживал форму

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Футболист «Зенита» Иван Сергеев поделился подробностями относительно своего отпуска.
Фото: РИА Новости
По словам нападающего, он провел время с родней и друзьями. Кроме того, Иван уделил время своей физической форме, занимался в зале, а также пробовал себя в других видах спорта.

«Выходил играть с друзьями. Другими видами спорта тоже занимался, самое главное, что поддерживал форму», - передает слова Сергеева «Чемпионат».

Напомним, что в нынешнем сезоне форвард появился на поле в составе «Зенита» в 23 встречах, отметился 10 голевыми ударами и 3 результативными передачами. На данный момент его команда находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

Сергеев Зенит
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