По словам нападающего, он провел время с родней и друзьями. Кроме того, Иван уделил время своей физической форме, занимался в зале, а также пробовал себя в других видах спорта.
«Выходил играть с друзьями. Другими видами спорта тоже занимался, самое главное, что поддерживал форму», - передает слова Сергеева «Чемпионат».
Напомним, что в нынешнем сезоне форвард появился на поле в составе «Зенита» в 23 встречах, отметился 10 голевыми ударами и 3 результативными передачами. На данный момент его команда находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ.
Форвард "Зенита" Сергеев - о том, как провел отпуск: поддерживал форму
Футболист «Зенита» Иван Сергеев поделился подробностями относительно своего отпуска.
Фото: РИА Новости