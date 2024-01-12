Агкацев: советов с Сафоновым мы друг другу не даем

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал конкуренцию с Матвеем Сафоновым за место в стартовом составе.

Фото: Чемпионат

По словам Станислава, конкуренция с его визави непростая из-за опыта и положения в клубе Матвея.



«Конкурировать с Мотей очень нелегко, учитывая его опыт и положение в клубе», - передает слова игрока «РБ Спорт».



Голкипер также отметим, что с Сафоновым у него хорошие отношения, они вместе тренируются и общаются. Тем не менее, они не дают советов друг другу относительно игре в створе ворот.



«Советов никаких друг другу не даем», - сказал Станислав.



В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Агкацев поучаствовал в одном матче, а также шесть раз появился в воротах «быков» в Кубке России.