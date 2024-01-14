Иванов рассказал о традиции уральской команды - играть в теннис на зимних сборах, а после заявил, что был бы не против сыграть на корте с Медведевым.
"Если у него будет время и желание, то с удовольствием сыграю с ним. Надо понимать, что на сборах не так много свободного времени — все работают", - цитирует Иванова "Матч ТВ".
Напомним, что "Зенит" и "Урал" будут готовиться ко второй части сезона в ОАЭ. Уральский клуб располагается на 12-й строчке после 18-ти сыгранных туров и имеет в своем активе 19 очков. Команда Сергея Семака занимает второе место и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. "Зенит" уступил московскому "Динамо" со счетом 0:1 в первом матче плей-офф Кубка России. "Урал" сыграет с "Родиной" в Пути Регионов в марте. После зимней паузы петербургский клуб сыграет со "Спартаком" в рамках 19-го тура чемпионата России, а "Урал" - с "Ахматом".
Президент "Урала" заявил о желании сыграть в теннис с председателем правления "Зенита" Медведевым
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о желании сыграть в теннис с председателем правления "Зенита" Александром Медведевым.
Фото: ФК "Урал"