В услугах левого защитника "Зенита" Данила Кругового заинтересованы сразу три клуба. Как сообщает источник, борьбу за подпись россиянина будут вести московские ЦСКА и "Динамо", а также французский "Гавр", в составе которого уже выступает другой экс-игрок "Зенита" Далер Кузяев.
Контракт Кругового с "Зенитом" истекает летом 2024-го года, а значит, он может покинуть питерский клуб по окончанию сезона бесплатно. Сообщается, что "Зенит" заинтересован в продлении соглашения с Круговым и собирается предложить ему новый 5-летний контракт.
В текущем сезоне Круговой провел 12 матчей в чемпионате и 6 - в кубке страны. Летом 2019-го года "Зенит" заплатил за Кругового "Уфе" 2 миллиона евро.
Источник: "Инсайды от Карпа"
Журналист Карпов: Круговой может покинуть "Зенит". Он интересен ЦСКА, "Динамо" и "Гавру"
Защитник "Зенита" Данил Круговой может сменить клуб. Среди вариантов называются два московских клуба и один - европейский.
Фото: официальный сайт "Зенита"