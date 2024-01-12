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Журналист Карпов: Круговой может покинуть "Зенит". Он интересен ЦСКА, "Динамо" и "Гавру"

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Защитник "Зенита" Данил Круговой может сменить клуб. Среди вариантов называются два московских клуба и один - европейский.
Фото: официальный сайт "Зенита"
В услугах левого защитника "Зенита" Данила Кругового заинтересованы сразу три клуба. Как сообщает источник, борьбу за подпись россиянина будут вести московские ЦСКА и "Динамо", а также французский "Гавр", в составе которого уже выступает другой экс-игрок "Зенита" Далер Кузяев.

Контракт Кругового с "Зенитом" истекает летом 2024-го года, а значит, он может покинуть питерский клуб по окончанию сезона бесплатно. Сообщается, что "Зенит" заинтересован в продлении соглашения с Круговым и собирается предложить ему новый 5-летний контракт.

В текущем сезоне Круговой провел 12 матчей в чемпионате и 6 - в кубке страны. Летом 2019-го года "Зенит" заплатил за Кругового "Уфе" 2 миллиона евро.

Источник: "Инсайды от Карпа"

Зенит Круговой ЦСКА Динамо Гавр Российские трансферы
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