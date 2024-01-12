"Задачи на сезон от совета директоров — место в тройке. Но с учетом того, что наш тренерский штаб и футболисты люди амбициозные, они ставят цель бороться за первое место. Тем более, турнирное положение позволяет к этой задаче приблизиться. 6 очков? В истории есть примеры, когда отыгрывался и более серьезный отрыв", - цитирует Гафина источник.
По итогам первой части сезона московское "Динамо" занимает в турнирной таблице РПЛ 3-е место. В активе "бело-голубых" 32 очка после 18-и туров чемпионата России. Расположившийся на 2-м месте в таблице "Зенит" набрал 36 очков и опережает "Динамо" на 4 очка. Отрыв от "Динамо" лидирующего "Краснодара" - 6 очков.
Сезон возобновится матчами 19-го тура 2-го марта 2024-го года. В этот день "Динамо" примет на своем поле московский "Локомотив", "Краснодар" сыграет дома с "Рубином", а к "Зениту" в Санкт-Петербург приедет московский "Спартак".
Источник: "РБ Спорт"
Гафин: шесть очков отставания от лидера "Динамо" может отыграть
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин поделился предвкушением от борьбы за чемпионство в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо"