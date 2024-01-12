"Локомотив" сделал предложение по Ньямси. Игрок заинтересован в трансфере в российский клуб. Мы ведем переговоры", - приводит слова агента источник.
Жерзино Ньямси перешел в "Страсбур" из "Ренна" летом 2021-го года за 1.5 миллиона евро. На данный момент transfermarkt оценивает 26-летнего защитника в 5 миллионов евро. В текущем сезоне Ньямси принял участие в 13-ти матчах Лиги 1 в составе "Страсбура". Команда после 17-ти туров занимает 9-е место в чемпионате Франции с 23-мя очками в активе.
Источник: "Sport 24"
Агент: "Локомотив" сделал предложение "Страсбуру" по Ньямси. Мы заинтересованы в переходе
Футбольный агент Юссеф Деллайли, клиентом которого является французский защитник Жерзино Ньямси, подтвердил факт переговоров между "Локомотивом" и "Страсбуром" о трансфере футболиста.
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