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Агент: Хуниор Алонсо останется в “Краснодаре”

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Защитник Хуниор Алонсо не покинет “Краснодар” в текущее трансферное окно, сообщил агент игрока Диего Серрати.
Фото: "Матч ТВ"
По словам агента, Алонсо зимой не будет меня команду. Он останется в российском клубе минимум до лета 2024 года. Отметим, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что в услугах Хуниора заинтересованы клубы из Бразилии. В частности, сообщалось у желании “Васко да Гамы” и “Байи” подписать игрока “быков”.

Напомним, Алонсо имеет действующее трудовое соглашение с “Краснодаром” до июня 2025 года. Его стоимость портал Transfermarkt оценивает в восемь миллионов евро.

Источник: эфир радио Futbol a lo Grande

Краснодар Алонсо
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