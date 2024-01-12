Агент: Хуниор Алонсо останется в “Краснодаре”

Защитник Хуниор Алонсо не покинет “ Краснодар ” в текущее трансферное окно, сообщил агент игрока Диего Серрати.

Фото: "Матч ТВ"

По словам агента, Алонсо зимой не будет меня команду. Он останется в российском клубе минимум до лета 2024 года. Отметим, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что в услугах Хуниора заинтересованы клубы из Бразилии. В частности, сообщалось у желании “Васко да Гамы” и “Байи” подписать игрока “быков”.



Напомним, Алонсо имеет действующее трудовое соглашение с “Краснодаром” до июня 2025 года. Его стоимость портал Transfermarkt оценивает в восемь миллионов евро.



Источник: эфир радио Futbol a lo Grande