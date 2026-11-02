"Подготовка арбитров ниже плинтуса". В "Динамо" Мх готовят обращение в ЭСК по итогам игры с "Ростовом"

Фото: ФК "Динамо" Махачкала

Судейство было полностью непрофессиональным по ряду причин. Подготовка арбитров, которые обслуживали вчерашнюю встречу, была ниже плинтуса. Надо, чтобы судейский комитет обратил на это внимание", - сказал Газизов.