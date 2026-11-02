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"Подготовка арбитров ниже плинтуса". В "Динамо" Мх готовят обращение в ЭСК по итогам игры с "Ростовом"

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов сообщил, что клуб обратится в ЭСК РФС по итогам 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Будем обращаться в ЭСК РФС по трем эпизодам, которые мы считаем вопиющими. Это эпизод с удалением и два возможных пенальти на Аларконе. Но мы еще второй эпизод с возможным пенальти посмотрим. Если там ситуация 50 на 50, то обращаться по нему в ЭСК не будем, потому что смысла в этом нет.

Судейство было полностью непрофессиональным по ряду причин. Подготовка арбитров, которые обслуживали вчерашнюю встречу, была ниже плинтуса. Надо, чтобы судейский комитет обратил на это внимание", - сказал Газизов.

Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между махачкалинским "Динамо" и "Ростовом" состоялся вчера, 1 ноября. Игра проходила в Каспийске на стадионе "Анжи-Арена" и завершилась разгромным поражением хозяев поля со счетом 0:3.

Напомним, с 14-й минуты дагестанская команда играла вдесятером после того, как главный арбитр встречи Андрей Прокопов показал прямую красную карточку защитнику Махмуджону Махамаджонову.

По итогам тура махачкалинский клуб откатился на 11-ю строчку в турнирной таблице. В шести последних играх чемпионата динамовцы потерпели 5 поражений и один раз сыграли вничью.

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