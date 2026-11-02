"Подготовка арбитров ниже плинтуса". В "Динамо" Мх готовят обращение в ЭСК по итогам игры с "Ростовом"

Судейство было полностью непрофессиональным по ряду причин. Подготовка арбитров, которые обслуживали вчерашнюю встречу, была ниже плинтуса. Надо, чтобы судейский комитет обратил на это внимание", - сказал Газизов.
Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между махачкалинским "Динамо" и "Ростовом" состоялся вчера, 1 ноября. Игра проходила в Каспийске на стадионе "Анжи-Арена" и завершилась разгромным поражением хозяев поля со счетом 0:3.
Напомним, с 14-й минуты дагестанская команда играла вдесятером после того, как главный арбитр встречи Андрей Прокопов показал прямую красную карточку защитнику Махмуджону Махамаджонову.
По итогам тура махачкалинский клуб откатился на 11-ю строчку в турнирной таблице. В шести последних играх чемпионата динамовцы потерпели 5 поражений и один раз сыграли вничью.