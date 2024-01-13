Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
15:30
ФулхэмНе начат
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
16:00
ВильярреалНе начат
Мальорка
18:15
СельтаНе начат
Атлетик
20:30
Реал СосьедадНе начат
Бетис
23:00
ГранадаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
17:00
ТориноНе начат
Наполи
17:00
СалернитанаНе начат
Верона
20:00
ЭмполиНе начат
Монца
22:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кельн
17:30
ХайденхаймНе начат
РБ Лейпциг
17:30
АйнтрахтНе начат
Аугсбург
17:30
БайерНе начат
Фрайбург
17:30
УнионНе начат
Майнц
17:30
ВольфсбургНе начат
Дармштадт
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
19:00
РеймсНе начат
Ренн
23:00
НиццаНе начат

Агент: Кади не планирует покидать “Краснодар” этой зимой

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Хелсио Алиск, агент игрока “Краснодара” Кади, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"
– Кади не планирует покидать “Краснодар” этой зимой. Я уверен, что весной Кади поможет “Краснодару” в борьбе за чемпионство и вернет место в стартовом составе.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что полузащитник “Краснодара” Кади может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

Напомним, Кади имеет действующее трудовое соглашение с “Краснодаром” до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 млн евро.

Источник: Metaratings

Кади Краснодар Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится