– Кади не планирует покидать “Краснодар” этой зимой. Я уверен, что весной Кади поможет “Краснодару” в борьбе за чемпионство и вернет место в стартовом составе.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что полузащитник “Краснодара” Кади может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.
Напомним, Кади имеет действующее трудовое соглашение с “Краснодаром” до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 млн евро.
Источник: Metaratings
Агент: Кади не планирует покидать “Краснодар” этой зимой
Хелсио Алиск, агент игрока “Краснодара” Кади, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"