Как утверждает Sport24, столичный "Локомотив" продлит контракты с защитниками Лукасом Фассоном и Максимом Ненаховым.
Центральный защитник Фассон перебрался в стан "железнодорожников" летом 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. В активе 22-летнего бразильца 25 матчей за московский коллектив, в которых игрок отметился одной голевой передачей.
Ненахов, выступающий на позиции правого защитника, играет за "Локомотив" с лета 2021 года. Действующее соглашение 25-летнего футболиста с "красно-зелеными" истекает в конце июня 2024 года. Ненахов провел за столичную команду 65 матчей и забил один мяч.
"Локомотив" в ближайшее время может продлить контракты с Фассоном и Ненаховым
Московский "Локомотив" продлит соглашения c двумя защитниками.
Фото: ФК "Локомотив"