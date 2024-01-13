Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
15:30
ФулхэмНе начат
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
16:00
ВильярреалНе начат
Мальорка
18:15
СельтаНе начат
Атлетик
20:30
Реал СосьедадНе начат
Бетис
23:00
ГранадаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
17:00
ТориноНе начат
Наполи
17:00
СалернитанаНе начат
Верона
20:00
ЭмполиНе начат
Монца
22:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кельн
17:30
ХайденхаймНе начат
РБ Лейпциг
17:30
АйнтрахтНе начат
Аугсбург
17:30
БайерНе начат
Фрайбург
17:30
УнионНе начат
Майнц
17:30
ВольфсбургНе начат
Дармштадт
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
19:00
РеймсНе начат
Ренн
23:00
НиццаНе начат

"Локомотив" в ближайшее время может продлить контракты с Фассоном и Ненаховым

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Московский "Локомотив" продлит соглашения c двумя защитниками.
Фото: ФК "Локомотив"
Как утверждает Sport24, столичный "Локомотив" продлит контракты с защитниками Лукасом Фассоном и Максимом Ненаховым.

Центральный защитник Фассон перебрался в стан "железнодорожников" летом 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. В активе 22-летнего бразильца 25 матчей за московский коллектив, в которых игрок отметился одной голевой передачей.

Ненахов, выступающий на позиции правого защитника, играет за "Локомотив" с лета 2021 года. Действующее соглашение 25-летнего футболиста с "красно-зелеными" истекает в конце июня 2024 года. Ненахов провел за столичную команду 65 матчей и забил один мяч.

Локомотив Фассон Ненахов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится