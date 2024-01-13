"Со спортивной точки зрения, можно и нужно лучше, но график был плотный. То есть где-то хорошо, где-то плохо. Что касается вообще 2023 года, то у меня родился ребенок. Двоякие ощущения от года", - цитирует Баринова ТАСС.
27-летний опорный полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов является капитаном и воспитанником академии "железнодорожников". Минувшей весной футболист продлил действующий контракт с московским клубом до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне хавбек отметился одним забитым мячом в 20 матчах за "красно-зеленых".
Баринов: двоякие ощущения от 2023 года
Хавбек московского "Локомотива" Дмитрий Баринов поделился ощущениями от прошедшего, 2023 года.
Фото: Чемпионат.com