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Защитник "Динамо" Фернандес не исключает, что в будущем может получить российский паспорт

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Парагвайский защитник "Динамо" Роберто Фернандес поделился мыслями о получении российского паспорта.
Фото: ФК "Динамо"
"Я как-то не задумывался [о получении паспорта], но, может быть. Летом будет два года, как я нахожусь в России. Возможно, подумаю об этом", - приводит слова Фернандеса "СЭ".

Фернандес перешел в "Динамо" из "Гуарани" летом 2022 года за 3 миллиона евро. В текущем сезоне 23-летний центральный защитник провел за "бело-голубых" 18 матчей и отметился одним голом и одной результативной передачей. Напомним, что команда Марцела Лички ушла на зимний перерыв, замыкая тройку лидеров российского чемпионата. Отставание от лидирующего "Краснодара" - шесть очков.

Динамо Фернандес
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