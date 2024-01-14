"Я как-то не задумывался [о получении паспорта], но, может быть. Летом будет два года, как я нахожусь в России. Возможно, подумаю об этом", - приводит слова Фернандеса "СЭ".
Фернандес перешел в "Динамо" из "Гуарани" летом 2022 года за 3 миллиона евро. В текущем сезоне 23-летний центральный защитник провел за "бело-голубых" 18 матчей и отметился одним голом и одной результативной передачей. Напомним, что команда Марцела Лички ушла на зимний перерыв, замыкая тройку лидеров российского чемпионата. Отставание от лидирующего "Краснодара" - шесть очков.
Защитник "Динамо" Фернандес не исключает, что в будущем может получить российский паспорт
Парагвайский защитник "Динамо" Роберто Фернандес поделился мыслями о получении российского паспорта.
Фото: ФК "Динамо"