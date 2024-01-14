Максим Ненахов и "Локомотив" продлили трудовое соглашение до лета 2028-го года - об этом сообщает официальный сайт клуба. Предыдущий контракт истекал в конце этого сезона.
В текущем сезоне Максим Ненахов провел в составе "Локомотива" все 18 матчей чемпионата и 4 раза принимал участие в кубке России. Игроком "Локомотива" Ненахов стал летом 2021-го года, перейдя из "Ахмата" за 2 миллиона евро.
В числе футболистов "железнодорожников", чьи контракты истекают летом 2024-го года, остаются: вратари Даниил Худяков и Гильерме, защитник Дмитрий Рыбчинский, полузащитники Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Даниил Куликов, Станислав Магкеев и форварды Артем Дзюба и Тимур Сулейманов.
Официально: "Локомотив" продлил контракт с Ненаховым
Московский "Локомотив" объявил о продлении контракта с защитником Максимом Ненаховым.
Фото: "Чемпионат"