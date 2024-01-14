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Семак: один-два новых футболиста в "Зените" еще могут появиться

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Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился планами на зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Возможно, мы кого-то отпустим, но это один, максимум два человека. Что касается приобретений, то теоретически тоже один-два игрока могут присоединиться, но не дополнительно, а вместо кого-то и при многих условиях. Теоретически это возможно, но получится ли — посмотрим", - приводит слова тренера пресс-служба клуба.

В зимнее трансферное окно состав "Зенита" уже пополнили четыре новобранца. Состав команды пополнили экс-защитник "Флуминенсе" Нино, полузащитник Ильзат Ахметов из "Краснодара" и два бразильских вингера Педро ("Коринтианс") и Артур ("Палмейрас").

По итогам первой части сезона "Зенит" финишировал на 2-й строчке в турнирной таблице. В активе подопечных Сергея Семака 36 очков после 18-ти туров. Лидирующий в чемпионате "Краснодар" опережает "Зенит" на 2 очка.

Источник: "официальный сайт "Зенита""

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