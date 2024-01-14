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Деменко: "Динамо", "Локомотив" и "Спартак" будут бороться за чемпионство

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Футбольный эксперт Максим Деменко поделился ожиданиями от весенней части чемпионата.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Динамо" отстает от лидера на шесть очков. Все впереди, будет борьба. В "Спартак" пришел новый специалист из Португалии. Теперь много разговоров о других футболистах. Концовка чемпионата будет интересной. "Краснодар", "Зенит", "Динамо", "Локомотив" и "Спартак" - эти команды будут действительно бороться", - заявил Деменко.

По итогам 18-ти туров чемпионата России турнирную таблицу РПЛ возглавляет "Краснодар", в активе "быков" 38 очков. Действующий чемпион страны "Зенит" отстает на два очка. На третьей строчке расположилось московское "Динамо", у которого 32 очка. 31 очко набрал московский "Локомотив" - "железнодорожники" занимают 4-ю строчку в таблице. Топ-5 чемпионата с 30-ю очами в 18-ти матчах замыкает "Спартак".

Источник: "betonmobile"

Зенит Краснодар Динамо Локомотив Спартак
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