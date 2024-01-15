- Пока не было контактов с "Коринтиансом" по Вере. Готовы ли мы с ним расстаться? Если договоримся, то почему нет? Главное, чтобы устроило нас и тот клуб. А не так, как было в ситуации с "Локомотивом". Если оба клуба устраивает расклад, то почему бы не отпустить Лукаса.
Ранее сообщалось, что центральный хавбек "Оренбурга" Лукас Вера попал в сферу интересов бразильского "Коринтианса".
Напомним, ранее этой зимой аргентинец должен был перейти в московский "Локомотив", однако трансфер сорвался из-за сложности с платежами.
Вера защищает цвета оренбургского клуба с лета 2022 года, перебравшись в Россию из "Лануса". Действующее соглашение футболиста с "Оренбургом" истекает в конце июня 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего полузащитника в три миллиона евро.
Источник: "Чемпионат"
Спортдиректор "Оренбурга" - об интересе "Коринтианса" к Вере: главное, чтобы не было, как в ситуации с "Локомотивом"
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о переговорах с "Коринтиансом" о переходе хавбека Лукаса Веры.
Фото: РИА Новости