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Агентство Роши: думаем, Виллиан останется в ЦСКА до конца сезона

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В агентстве Sferico Sports, которое представляет интересы футболиста московского ЦСКА Виллиана Роши, высказались о будущем защитника.
Фото: ПФК ЦСКА
– Посмотрим, что будет дальше, но думаем, Виллиан останется в ЦСКА до конца сезона.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в трансфере защитника московского ЦСКА Виллиана Роши заинтересованы несколько клубов из Европы.

Напомним, Виллиан Роши имеет действующее трудовое соглашение с московским ЦСКА до июня 2025 года.

Источник: “РБ Спорт”

Роша ЦСКА
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