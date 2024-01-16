– Посмотрим, что будет дальше, но думаем, Виллиан останется в ЦСКА до конца сезона.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в трансфере защитника московского ЦСКА Виллиана Роши заинтересованы несколько клубов из Европы.
Напомним, Виллиан Роши имеет действующее трудовое соглашение с московским ЦСКА до июня 2025 года.
Источник: “РБ Спорт”
Агентство Роши: думаем, Виллиан останется в ЦСКА до конца сезона
В агентстве Sferico Sports, которое представляет интересы футболиста московского ЦСКА Виллиана Роши, высказались о будущем защитника.
Фото: ПФК ЦСКА