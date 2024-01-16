25-летний полузащитник рассматривает возможность продолжения своей спортивной деятельности в другом клубе, информацию об этом сообщает Metaraitings. На данный момент неизвестно, есть ли заинтересованность в услугах хавбека со стороны других команд. Однако ранее ряд СМИ сообщал об интересе к Константину со стороны клубов турецкой Суперлиги.
Кучаев большую часть своей карьере провел в футболе ЦСКА. Всего за «армейцев» полузащитник провел 153 матча, в которых записал на свой счет 11 результативных ударов и 15 голевых пасов. Нынешний трудовой договор с москвичами у Константина завершается в июне 2014 года.
Кучаев может уйти из ЦСКА в текущее трансферное окно
Как сообщает Metaraitings, Константин Кучаев планирует покинуть состав московского ЦСКА и принять новый вызов в своей карьере.
Фото: ПФК ЦСКА