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Карпин: перед "Динамо" не может стоит задача не вылететь из Премьер-Лиги

Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин сообщил о задачах, которые будут стоять перед столичным клубом в ближайшие клубы.
Фото: ФК "Динамо" Москва
— Понятное дело, что перед "Динамо" не может стоит задача не вылететь. Подразумевается, что надо выиграть титул.

— В этом сезоне?

— Чем быстрее, тем лучше.

— Мне кажется, вы со второй попытки сделаете это.

— Не знаю, сколько попыток. Возможно, этого и вовсе не случится, потому что может и не случиться. Но то, что такая задача стоит — да, стоит.

Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" 13 июня. Столичный клуб заключил с 56-летним специалистом соглашение на срок до лета 2028 года.

При этом Карпин продолжит возглавлять сборную России. Российский футбольный союз разрешил тренеру совмещать должности в национальной команде и в профессиональном клубе до тех пор, пока Россия отстранена от участия в международных соревнованиях ФИФА и УЕФА.

Источник: "РБ Спорт"

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