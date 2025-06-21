— Понятное дело, что перед "Динамо" не может стоит задача не вылететь. Подразумевается, что надо выиграть титул.
— В этом сезоне?
— Чем быстрее, тем лучше.
— Мне кажется, вы со второй попытки сделаете это.
— Не знаю, сколько попыток. Возможно, этого и вовсе не случится, потому что может и не случиться. Но то, что такая задача стоит — да, стоит.
Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" 13 июня. Столичный клуб заключил с 56-летним специалистом соглашение на срок до лета 2028 года.
При этом Карпин продолжит возглавлять сборную России. Российский футбольный союз разрешил тренеру совмещать должности в национальной команде и в профессиональном клубе до тех пор, пока Россия отстранена от участия в международных соревнованиях ФИФА и УЕФА.
Источник: "РБ Спорт"
Карпин: перед "Динамо" не может стоит задача не вылететь из Премьер-Лиги
Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин сообщил о задачах, которые будут стоять перед столичным клубом в ближайшие клубы.
Фото: ФК "Динамо" Москва