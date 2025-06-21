Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Флуминенсе
4 - 2 4 2
Ульсан ХёндэЗавершен
Ривер Плейт
0 - 0 0 0
МонтеррейЗавершен
Ювентус
19:00
ВидадНе начат
Реал Мадрид
22:00
ПачукаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
13:00
Зенит-2Не начат

"Ахмат" может подписать нигерийского полузащитника турецкого "Ризерспора" Олавойина

По информации СМИ, грозненский "Ахмат" заинтересован в услугах нигерийского полузащитника турецкого "Ризерспора" Ибрахима Олавойина.
Фото: IMAGO
Сообщается, что чеченский клуб собирается во время летнего трансферного окна 2025 года укрепить центр поля. Переговоры о возможном трансфере 27-летнего игрока уже ведутся.

Ибрахим Олавойин выступает за "Ризерспор" с января 2023 года. В сезоне-2024/25 полузащитник принял участие в 34 официальных матчах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до лета 2026 года.

Источник: Legalbet

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится