Сообщается, что чеченский клуб собирается во время летнего трансферного окна 2025 года укрепить центр поля. Переговоры о возможном трансфере 27-летнего игрока уже ведутся.
Ибрахим Олавойин выступает за "Ризерспор" с января 2023 года. В сезоне-2024/25 полузащитник принял участие в 34 официальных матчах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до лета 2026 года.
Источник: Legalbet
"Ахмат" может подписать нигерийского полузащитника турецкого "Ризерспора" Олавойина
По информации СМИ, грозненский "Ахмат" заинтересован в услугах нигерийского полузащитника турецкого "Ризерспора" Ибрахима Олавойина.
Фото: IMAGO