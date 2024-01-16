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Газизов – о возможном подписании Кокорина в "Динамо": он нам точно поможет

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Экс-генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, ныне работающий в махачкалинском «Динамо», высказался о потенциальном подписании Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"
Отвечая на вопрос корреспондента о возможном подписании Кокорина, специалист сообщил, что бывший нападающий сборной России может помочь команде. Но до того как предпринимать какие-либо действия махачкалинскому коллективу необходимо добыть путевку в высший дивизион.

«Кокорин нам точно поможет. Если решим задачу по выходу в РПЛ, то летом подумаем над этим вариантом. Почему нет?» - передает слова Газизова «СЭ».

На данный момент российский нападающий находится в аренде в кипрском «Арисе», а правами на его контракт обладает «Фиорентина». В нынешнем сезоне Кокорин провел 18 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. По информации Transfermarkt, трудовой договор с «фиалками» у Александра завершается летом 2024 года.

Российские трансферы Газизов Кокорин Динамо Мх
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