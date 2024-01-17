Как сообщает источник, новый спортивный директор “Спартака” Томаш Амарал собирается обсудить с капитаном команды Джикией продление контракта. Португальский специалист намерен переговорить с Георгием на сборе красно-белых в ОАЭ.
В нынешнем сезоне Георгий Джикия принял участие в шести матчах московского “Спартака” в Российской Премьер-Лиге. Он не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение защитника с красно-белыми истекает в июне этого года.
Источник: “СЭ”
“СЭ”: Амарал обсудит с Джикией продление контракта на сборе “Спартака” в ОАЭ
Защитник “Спартака” Георгий Джикия может продлить контракт с красно-белыми.
Фото: ФК "Спартак"