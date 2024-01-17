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“СЭ”: Амарал обсудит с Джикией продление контракта на сборе “Спартака” в ОАЭ

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Защитник “Спартака” Георгий Джикия может продлить контракт с красно-белыми.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает источник, новый спортивный директор “Спартака” Томаш Амарал собирается обсудить с капитаном команды Джикией продление контракта. Португальский специалист намерен переговорить с Георгием на сборе красно-белых в ОАЭ.

В нынешнем сезоне Георгий Джикия принял участие в шести матчах московского “Спартака” в Российской Премьер-Лиге. Он не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение защитника с красно-белыми истекает в июне этого года.

Источник: “СЭ”

Амарал Спартак Джикия
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