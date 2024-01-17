Как сообщает Sport24, представитель клуба опроверг слухи о трансфере игрока «Локомотива», назвав их неправдивыми. Тем не менее, интерес к российскому футболисту у «Бешикташа» имеется.
«Он включен в наш список», - цитирует Самета Айбабу Sport24.
Ранее агент Антона Миранчука рассказал, что его клиент собирается закончить текущий сезон в составе «Локомотива» и только летом принимать решение о возможной смене команды.
Контракт полузащитника с «железнодорожниками» истекает 30 июня 2024 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ Миранчук поучаствовал в 17 матчах, забил 2 гола и отдал 3 результативных паса.
Гендиректор "Бешикташа" - о трансфере Миранчука: он в нашем списке
Генеральный директор турецкого «Бешикташа» Самет Айбаба высказался относительно появившейся в СМИ информации о возможном переходе в клуб Антона Миранчука.
Фото: Global Look Press