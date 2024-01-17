"Пока Георгий сидит на скамейке, но устроит ли его такая ситуация, что тренер на него не рассчитывает, я не знаю. Мне непонятно, почему ситуация до сих пор подвешенная и с игроком ничего нет обсуждалось. Почему клуб тянет время? У Джикии не будет проблем найти клуб в РПЛ. Я думаю, что он скорее уйдет, чем останется, если судить по тому, как складывается ситуация. Но не берусь ему что-то советовать, потому что у меня мало информации", - сказал Коновалов.
Защитник "Спартака" Георгий Джикия утратил место в основном составе "красно-белых" в текущем сезоне. На счету игрока сборной России всего 6 выходов на поле в футболке "Спартака" в чемпионате страны и еще 3 - в кубке. Контракт Джикии со "Спартаком" истекает 31-го мая 2024-го года. Это означает, что игрок уже может вести переговоры с другими клубами о бесплатном переходе в летнее трансферное окно. Ранее СМИ сообщали об интересе к Джикии со стороны "Краснодара".
После первой части сезона "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе "красно-белых" 30 очков в 18-ти матчах. Отставание от 1-й строчки составляет 8 очков.
Источник: "Евро-Футбол"
Коновалов: Джикия без проблем найдет клуб в РПЛ. Не понимаю, почему "Спартак" тянет время
Экс-игрок "Спартака" Андрей Коновалов прокомментировал непродление контракта с защитником Георгием Джикией.
Фото: официальный сайт "Спартака"