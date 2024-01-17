"Если бы Джикия хотел уйти, он бы это сделал. Думаю, варианты с трудоустройством в РПЛ у него есть. Джикию не устроит роль "лавочника", но может быть такой вариант, что контракт продлят, а игроку скажут немного подождать и попробовать отвоевать себе место. Уйти он всегда сможет, тем более что в команде может смениться главный тренер, и новый наставник, возможно, будет доверять Георгию", - сказал Деменко.
Георгий Джикия потерял место в основе "Спартака". В текущем сезоне под руководством Гильермо Абаскаля в его активе лишь 6 матчей в РПЛ. Суммарно Джикия провел 436 игровых минут на поле в российской премьер-лиге в этом сезоне.
После 18-ти туров чемпионата страны "красно-белые" занимают 5-ю строчку в турнирной таблице. В первой половине сезона "Спартак" набрал 30 очков, что на 8 меньше, чем у лидирующего "Краснодара". "Зенит", расположившийся на 2-й строчке опережает "Спартак" - на 6. "Динамо" и "Локомотив", занимающие 3-е и 4-е место, имеют 32 и 31 очко соответственно.
Источник: "Евро-Футбол"
Деменко: Если бы Джикия хотел уйти из "Спартака", он бы уже это сделал
Футбольный эксперт Максим Деменко высказался о перспективах продления контракта защитника Георгия Джикии со "Спартаком".
Фото: официальный сайт "Спартака"