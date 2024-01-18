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Официально: Сауль Гуарирапа перешел из "Каракаса" в "Сочи"

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"Сочи" арендует венесуэльского форварда Сауля Гуарирапу до конца сезона.
Фото: официальный сайт "Сочи"
21-летний форвард "Каракаса" Сауль Гуарирапа присоединился к "Сочи". Российский клуб арендовал футболиста до конца сезона с правом выкупа.

Форвард молодежной сборной Венесуэлы провел в прошлом сезоне 25 матчей в чемпионате Венесуэлы. На счету Гуарирапы 9+6 по системе гол+пас.

"Сочи" занимает последнее место в чемпионате России по итогам 18-ти туров. В активе команды лишь 11 очков. Отставание "Сочи" от 14-го места, которое дает право избежать прямого вылета из РПЛ и сразиться с командой из Первой лиги в стыковых матчах, составляет 4 очка.

Источник: официальный сайт "Сочи"

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