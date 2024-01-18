21-летний форвард "Каракаса" Сауль Гуарирапа присоединился к "Сочи". Российский клуб арендовал футболиста до конца сезона с правом выкупа.
Форвард молодежной сборной Венесуэлы провел в прошлом сезоне 25 матчей в чемпионате Венесуэлы. На счету Гуарирапы 9+6 по системе гол+пас.
"Сочи" занимает последнее место в чемпионате России по итогам 18-ти туров. В активе команды лишь 11 очков. Отставание "Сочи" от 14-го места, которое дает право избежать прямого вылета из РПЛ и сразиться с командой из Первой лиги в стыковых матчах, составляет 4 очка.
Источник: официальный сайт "Сочи"
Официально: Сауль Гуарирапа перешел из "Каракаса" в "Сочи"
"Сочи" арендует венесуэльского форварда Сауля Гуарирапу до конца сезона.
Фото: официальный сайт "Сочи"