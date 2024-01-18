"Чавес, Бителло и Карраскаль входят в топ-10 самых сильных футболистов в РПЛ. С ними очень просто работать. Когда у них мяч, ты даешь им свободу. Качество их игры с мячом очень высокое", - заявил Личка в прямом эфире на официальном канале "Динамо" в Twitch.
В этом сезоне опорный полузащитник Луис Чавес сыграл за "Динамо" 11 матчей в РПЛ и забил в них два мяча. Бразильский центральный хавбек Бителло оформил 3+2 по системе гол плюс пас в таком же количестве проведенных в чемпионате России встреч. Атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль также вышел на поле в 11 играх текущего первенства страны, однако до сих пор не отличился голевыми действиями в составе "бело-голубых".
Личка: Чавес, Бителло и Карраскаль входят в топ-10 самых сильных футболистов в РПЛ
Наставник "Динамо" Марцел Личка назвал футболистов, которые входят в десятку лучших игроков РПЛ.
Фото: Чемпионат.com