- Грузинский паспорт получил ещё в сентябре. Но пока вопрос выступления за сборную решает федерация футбола Грузии. Заявка в ФИФА была подана. Сейчас я жду. В федерации говорят, что, пока идут отборочные матчи, нужно определённое время. Что повлияло на моё решение играть за Грузию? Взрослею, потихоньку переосмысливаю всё, поэтому принял такое решение. Хочу играть за сборную Грузии! - передаёт слова Марадишвили "СЭ".
23-летний опорный хавбек "Локомотива" Константин Марадишвили является воспитанником клубной академии ЦСКА, в сентябре 2021 года перешёл в московский "Локомотив". Весеннюю часть текущего сезона футболист проведёт в аренде в "Пари Нижнем Новгороде". За осенний отрезок Константин сыграл в составе красно-зелёных 14 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
Ранее Марадишвили выступал за молодёжную сборную России, в составе которой провёл 6 матчей и отметился двумя голевыми передачами.
Марадишвили: грузинский паспорт получил ещё в сентябре. Хочу играть за сборную Грузии!
Опорный полузащитник московского "Локомотива" Константин Марадишвили заявил о своём желании выступать за национальную команду Грузии
Фото: "Чемпионат"