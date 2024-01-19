По словам экс-наставника сборной России, он получал удовольствие от работы с Андреем, а также считает его настоящей и сильной личностью.
«Конечно, я могу сказать, что Аршавин – русский Месси! Это однозначно точное сравнение», - цитирует нидерландского специалиста «РБ Спорт».
Хиддинк проработал с Аршавиным 4 года в качестве тренера сборной России с 2006 по 2010 год. В то время Андрей выступал в качестве основного игрока национальной команды.
Отметим, что Гус за свою тренерскую карьеру успел выиграть Кубок европейских чемпионов в сезоне 1987/88 с ПСВ. У руля сборных Хиддинку дважды удалось завершить Чемпионат мира на 4 месте, первый раз с родными Нидерландами в 1998 году, а после с Южной Кореей в 2002 году.
Экс-наставник сборной России Хиддинк: Аршавин – русский Месси
Бронзовый призер Чемпионата Европы 2008 со сборной России Гус Хиддинк сравнил бывшего нападающего «Арсенала» Андрея Аршавина и нынешнего форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.
Фото: "РИА Новости"