По словам Жиркова, сейчас в составе «армейцев» есть ряд качественных исполнителей, среди которых он выделил Чалова.
«Игорь может лет пять еще играть на высоком уровне», - добавил Юрий в беседе с «РБ Спорт».
Отвечая на вопрос о том, смог бы сам Жирков сейчас выступать на уровне Российской Премьер-Лиги, он ответил, что на последнем его месте работы, в «Химках», ему уже было тяжеловато.
Сейчас Юрию 40 лет, он завершил спортивные выступления в 2022 году. За свою клубную карьеру Жирков в общей сложности провел 530 матчей, забил 38 голов и отдал 103 результативные передачи.
Жирков: Акинфеев еще лет пять сможет играть на высоком уровне
Экс-защитник сборной России и московского ЦСКА Юрий Жирков высказался о текущем составе его бывшего клуба.
Фото: Global Look Press