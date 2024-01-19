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Жирков: Акинфеев еще лет пять сможет играть на высоком уровне

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Экс-защитник сборной России и московского ЦСКА Юрий Жирков высказался о текущем составе его бывшего клуба.
Фото: Global Look Press
По словам Жиркова, сейчас в составе «армейцев» есть ряд качественных исполнителей, среди которых он выделил Чалова.

«Игорь может лет пять еще играть на высоком уровне», - добавил Юрий в беседе с «РБ Спорт».

Отвечая на вопрос о том, смог бы сам Жирков сейчас выступать на уровне Российской Премьер-Лиги, он ответил, что на последнем его месте работы, в «Химках», ему уже было тяжеловато.

Сейчас Юрию 40 лет, он завершил спортивные выступления в 2022 году. За свою клубную карьеру Жирков в общей сложности провел 530 матчей, забил 38 голов и отдал 103 результативные передачи.

ЦСКА Акинфеев Чалов Жирков
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