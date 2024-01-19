Ивуарийский защитник Умар Сако близок к тому, чтобы присоединиться к "Ростову" на правах аренды. Как сообщает источник, соглашение будет включать в себя право выкупа футболиста.
27-летний защитник выступает за "Арду" с лета 2022-го года. В текущем сезоне в активе Сако 2 гола и 1 голевая передача в 20-ти матчах чемпионата Болгарии. Портал transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов, называет цену Сако - 600 тысяч евро.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Ростов" договорился об аренде защитника Умара Сако из клуба "Арда"
Центральный защитник из Кот-д'Ивуара Умар Сако продолжит карьеру в "Ростове".
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