"Я спокойно отнёсся к новости о том, что Комбаров возглавил "Спартак-2". Дмитрий сам в прошлом футболист, и уже успел поработать тренером в "Звезде", уже имеет определённый опыт. Я думаю, что маленькими темпами он будет прогрессировать", - цитирует Кечинова "Чемпионат".
Решение о возрождении второй команды "Спартака" было принято в конце 2023 года. Вчера, 19 января, было официально объявлено о том, что Дмитрий Комбаров стал главным тренером "Спартака-2". В следующем сезоне клуб будет заявлен для выступления во Второй Лиге. Комбаров выступал за "Спартак" c 2010 по 2019 год, полузащитник провел за клуб 274 матча - больше только у Егора Титова. Кечинов выступал за "красно-белых" с 1993 по 2000 год - полузащитник провел за московский клуб 112 матчей и забил 35 мячей.
Кечинов - о Комбарове в "Спартаке-2": я думаю, что маленькими темпами он будет прогрессировать
Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов высказался о назначении Дмитрия Комбарова главным тренером "Спартака-2".
Фото: ФК "Спартак"