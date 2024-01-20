- Ребята заблаговременно получают индивидуальную программу. Ни у кого проблем с жировой массой нет. Не исключено, что кто-то будет заниматься по индивидуальной программе, - сказал Козлов.
Ранее экс-полузащитник "Спартака" Владимир Быстров раскритиковал красно-белых за поздний выход из отпуска. Также телеэксперт критически высказался и о "Краснодаре", игроки которого завершили отпуск на день раньше московского клуба.
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Быстров саркастически прокомментировал поздний выход из отпуска "Спартака" и "Краснодара"
Главный врач "Спартака" Козлов: не исключено, что кто-то из ребят будет заниматься по индивидуальной программе
Главный врач московского "Спартака" Кирилл Козлов высказался о функциональном состоянии игроков красно-белых после завершения зимнего отпуска.
Фото: ФК "Спартак"