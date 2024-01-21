"С одной стороны, удивительно, когда человек переходит из команды, которая идёт на первой строчке, во вторую. С другой, значит, это в долгую, он это говорил. Значит, Ахметов верит в "Зенит" больше, чем в "Краснодар", - поделился мнением Аршавин.
Полузащитник Ильзат Ахметов перебрался в "Зенит" из "Краснодара" в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера, по сообщениям СМИ, составила 100 миллионов рублей. Контракт Ахметова с "быками" истекал в конце текущего сезона, однако "Зенит" решил осуществить трансфер уже сейчас.
"Краснодар" и "Зенит" занимают две верхние строчки в турнирной таблице РПЛ и возглавляют чемпионскую гонку. За 12 туров до финиша в активе "Краснодара" 38 очков, "Зенит" набрал 36 и отстает на 2.
Источник: "Матч ТВ"
Аршавин - о трансфере Ахметова: значит, в "Зенит" он верит больше, чем в "Краснодар"
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал трансфер Ильзата Ахметова из "Краснодара" в "Зенит".
Фото: официальный сайт "Зенита"