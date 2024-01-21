По информации Metaratings, "Зенит" связывался с "Локомотивом" по трансферу Наира Тикнизяна уже в это трансферное окно. Ранее в СМИ появилась информация о том, что петербургский клуб также интересуется Хлусевичем, Скопинцевым и Горшковым.
Данил Круговой перейдет в ЦСКА по окончании текущего сезона и не поможет команде Сергея Семака в оставшихся матчах, так как защитник был переведен в состав "Зенита-2". Тикнизян провел за "Локомотив" в текущем сезоне 23 игры во всех турнирах и отметился 8-ю забитыми мячами и 5-ю голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока сборной Армении в 7 миллионов евро. Контракт Наира с "железнодорожниками" истекает в июне 2026 года.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Зенит" контактировал с "Локомотивом" по трансферу Наира Тикнизяна
Петербургский "Зенит" связывался с "Локомотивом" по трансферу Наира Тикнизяна уже в это трансферное окно.
Фото: "Чемпионат"