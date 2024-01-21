"У Алексея все замечательно. Он полон сил, здоровья и энергии. Готовится к сезону, к новому вызову. Наберитесь немного терпения, скоро и он сам, и новый клуб все объявят", - приводит слова Бански "СЭ".
Последним клубом Алексея Ионова был "Ростов", с которым футболист расторг соглашение по обоюдному соглашению сторон. Ранее полузащитник выступал за "Краснодар", "Динамо", ЦСКА, "Анжи", "Кубань" и "Зенит". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 34-летнего россиянина в 800 тысяч евро. Ионов провел 39 матчей за сборную России и отметился 4-мя забитыми мячами.
Агент Ионова: наберитесь немного терпения, скоро и он сам, и новый клуб все объявят
Футбольный агент Милко Бански, представляющий интересы Алексея Ионова, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: РФС