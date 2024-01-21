Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шеффилд Юнайтед
1 - 1 1 1
Вест Хэм2 тайм
Борнмут
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
3 - 2 3 2
ХетафеЗавершен
Реал Мадрид
0 - 1 0 1
Альмерия1 тайм
Бетис
20:30
БарселонаНе начат
Жирона
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
3 - 1 3 1
КальяриЗавершен
Эмполи
2 - 0 2 0
Монца2 тайм
Салернитана
20:00
ДженоаНе начат
Лечче
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бавария
0 - 0 0 0
ВердерПерерыв
Боруссия М
19:30
АугсбургНе начат

Кубок Франции

Новости
Ренн
23:05
МарсельНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
5 - 1 5 1
Динамо СамаркандЗавершен
Ахмат
Отменён
НавбахорОтменён
Нижний Новгород
1 - 1 1 1
Чонбук МоторсЗавершен
ЦСКА
2 - 0 2 0
Сохар1 тайм

Агент Ионова: наберитесь немного терпения, скоро и он сам, и новый клуб все объявят

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Милко Бански, представляющий интересы Алексея Ионова, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: РФС
"У Алексея все замечательно. Он полон сил, здоровья и энергии. Готовится к сезону, к новому вызову. Наберитесь немного терпения, скоро и он сам, и новый клуб все объявят", - приводит слова Бански "СЭ".

Последним клубом Алексея Ионова был "Ростов", с которым футболист расторг соглашение по обоюдному соглашению сторон. Ранее полузащитник выступал за "Краснодар", "Динамо", ЦСКА, "Анжи", "Кубань" и "Зенит". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 34-летнего россиянина в 800 тысяч евро. Ионов провел 39 матчей за сборную России и отметился 4-мя забитыми мячами.

Ионов Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится