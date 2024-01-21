"Времени на раскачку у "Спартака" не будет. Всегда хочется стартануть хорошо, тем более игра с "Зенитом". Нужно набирать очки. Будем стараться хорошо себя показывать и в первую очередь — хорошо подготовиться, чтобы не было никаких травм ни у кого. Подготовиться и сделать командную работу", - приводит слова Зиньковского "Чемпионат".
После зимней паузы "Спартак" сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ. После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков, петербургский клуб расположился на второй строчке и отстает от лидера на два очка. В текущем сезоне Антон Зиньковский провел за "Спартак" 24 матча во всех турнирах и отметился 3-мя голами и одной голевой передачей. "Красно-белые" уступили "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1.
Зиньковский: времени на раскачку у "Спартака" не будет. Всегда хочется стартануть хорошо, тем более игра с "Зенитом"
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский высказался о начале второй части сезона.
Фото: ФК "Спартак"