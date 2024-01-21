- Жду от "Крыльев Советов" больше стабильности в весенней части чемпионата, а также хотелось бы закрепить ту игру, которая в начале чемпионата приносила команде результат. Чтобы повысить шансы на максимально высокие места по итогам чемпионата, команде нужно вырасти ментально. Для "Крыльев Советов" место в пятёрке-шестерке по итогам чемпионата будет очень хорошим результатом, - сказал Бобёр Legalbet.
"Крылья Советов" по итогам осеней части текущего сезона занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 очков в 18 матчах. От идущего на третьем месте "Динамо" самарцы отстают на 3 очка, от лидирующего "Краснодара" - на 9 очков. В первых числах марта волжане возобновят сезон выездным матчем 19 тура чемпионата России против "Ростовом".
41-летний экс-полузащитник Антон Бобёр выступал за "Крылья Советов" с января 2000 года по июль 2012 года, а также за вторую команду самарцев с июля 2017 года по июль 2018 года.
Антон Бобёр: "Крыльям Советов" нужно вырасти ментально. Жду больше стабильности весной
Экс-полузащитник "Крыльев Советов" Антон Бобер рассказал о своих ожиданиях от самарской команды в весенней части сезона РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"