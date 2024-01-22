"Педро хорошо проявил себя в ряде эпизодов, даже с поправкой на силу соперников, забил хороший гол. Уверен, что он будет прогрессировать с каждым появлением на поле", - поделился Медведев.
В первом контрольном матче в рамках тренировочного сбора санкт-петербургский "Зенит" разгромил "Динамо" Самарканд. Новичок команды Педро вышел на поле во втором тайме и забил гол. Игра закончилась со счетом 5:1.
Другой бразильский новобранец "Зенита" Артур также дебютировал за команду. В его активе голевая передача.
Источник: "РБ Спорт"
Медведев - о новичке "Зенита" Педро: он будет прогрессировать с каждым появлением на поле
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев оценил игру бразильца Педро в дебютном матче за команду.
Фото: официальный сайт "Зенита"