"Не знаю, как оценить их уровень. Нормальный соперник, у нас там играет Срджан Бабич. Я бы просто хотел сыграть за сборную, мне без разницы с кем", - цитирует Зиньковского источник.
Товарищеский матч между сборными России и Сербии запланирован на март текущего года. Игра пройдет в Москве на "ВТБ Арене". Если матч состоится, это будет первая игра сборной России против европейской команды с 2021-го года.
Последним европейским соперником сборной России была сборная Хорватии. 14-го ноября 2021-го года хорваты минимально переиграли подопечных Валерия Карпина в матче квалификации к Чемпионату Мира в Катаре. Единственный гол тогда в свои ворота отправил Федор Кудряшов.
Источник: "СЭ"
Зиньковский о матче России с Сербией: хотел бы просто сыграть за сборную. Без разницы с кем
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский высказался в преддверии возможного проведения товарищеского матча между сборными России и Сербии.
Фото: ТАСС