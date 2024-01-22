- Я могу понять возмущение болельщиков. Вообще, случай достаточно редкий. Если футболист после гола просто прибежит к тренеру соперника - это уже провокация и жёлтая карточка. А тут ещё этот прыжок. Как я бы поступил? Дело в том, что физического воздействия со стороны Бериши не было, а тренер его оттолкнул. Тот ещё приукрасил. Получается, всё-таки жёлтая игроку "Ахмата" и красная Абаскалю. Таковы правила, но если говорить о духе футбола, то в этом моменте что-то утерялось, - передаёт слова Сухины "Чемпионат".
3 декабря 2023 года московский "Спартак" уступил на выезде грозненскому "Ахмату" со счётом 1:2 в матче 17 тура Российской премьер-лиги. На 35 минуте после забитого грозненцами гола произошёл конфликтный инцидент между вингером бело-зелёных Бернардом Беришей и главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем: Бериша в праздновании гола прыгнул на бровку рядом с Абаскалем, после чего испанский специалист схватил его двумя руками и с силой швырнул на землю.
За этот эпизод наставник "Спартака" был наказан прямой красной карточкой, игрок "Ахмата" - жёлтой. По итогам заседания КДК Абаскаль был дисквалифицирован на два матча РПЛ фактически и один условно.
Сухина - об удалении Абаскаля за конфликт с Беришей: случай достаточно редкий, могу понять возмущение болельщиков
Экс-рефери РПЛ и экс-начальник команды "Локомотива" и "Факела" Станислав Сухина прокомментировал эпизод с красной карточкой главному тренеру "Спартака" Гильермо Абаскалю в матче с "Ахматом".
Фото: МатчПремьер