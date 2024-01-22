Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
22:45
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гранада
23:00
АтлетикоНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
ИнтерНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
2 - 2 2 2
НавбахорЗавершен
Урал
16:30
Галф ЮнайтедНе начат
Рубин
17:00
НапредакНе начат

Сухина - об удалении Абаскаля за конфликт с Беришей: случай достаточно редкий, могу понять возмущение болельщиков

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-рефери РПЛ и экс-начальник команды "Локомотива" и "Факела" Станислав Сухина прокомментировал эпизод с красной карточкой главному тренеру "Спартака" Гильермо Абаскалю в матче с "Ахматом".
Фото: МатчПремьер
- Я могу понять возмущение болельщиков. Вообще, случай достаточно редкий. Если футболист после гола просто прибежит к тренеру соперника - это уже провокация и жёлтая карточка. А тут ещё этот прыжок. Как я бы поступил? Дело в том, что физического воздействия со стороны Бериши не было, а тренер его оттолкнул. Тот ещё приукрасил. Получается, всё-таки жёлтая игроку "Ахмата" и красная Абаскалю. Таковы правила, но если говорить о духе футбола, то в этом моменте что-то утерялось, - передаёт слова Сухины "Чемпионат".

3 декабря 2023 года московский "Спартак" уступил на выезде грозненскому "Ахмату" со счётом 1:2 в матче 17 тура Российской премьер-лиги. На 35 минуте после забитого грозненцами гола произошёл конфликтный инцидент между вингером бело-зелёных Бернардом Беришей и главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем: Бериша в праздновании гола прыгнул на бровку рядом с Абаскалем, после чего испанский специалист схватил его двумя руками и с силой швырнул на землю.

За этот эпизод наставник "Спартака" был наказан прямой красной карточкой, игрок "Ахмата" - жёлтой. По итогам заседания КДК Абаскаль был дисквалифицирован на два матча РПЛ фактически и один условно.

Спартак Ахмат Абаскаль Бериша Сухина
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится